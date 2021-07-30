Китай спровоцировал рекордный рост мировых цен на уголь

Цены на уголь побили рекорд десятилетия.

Стоимость тонны угля, начиная с мая текущего года, выросла на 40 процентов и в настоящее время торгуется на фьючерсном рынке по цене порядка 150 долларов за тонну.

По данным Financial Times, цена на австралийский уголь, которая имеет решающее значение для азиатского рынка, сейчас является самой высокой за более чем 10 лет.

В свою очередь, цена южноафриканского угля с начала текущего года выросла на 44 процента и находится сейчас на максимальном десятилетнем уровне. По данным Tradingeconomics.com, в июле прошлого 2020 года тонна угля стоила около 50 долларов, что примерно в три раза меньше, чем сейчас.

По мнению аналитического сообщества за ростом цен на уголь стоит Китай. Установившаяся жара в крупнейших промышленных провинциях КНР привела к резкому увеличению потребления электроэнергии. Также повышение температуры окружающей среды увеличило спрос на электроэнергию в Японии, Южной Корее и США, в то время как добыча угля в Индонезии и Австралии упала из-за наводнений.

Ограничения, введенные на железнодорожные перевозки и провоз морями, повлияли на поставки из двух других ключевых стран-поставщиков угля, а именно из России и ЮАР.

Аналитик CRU Дмитрий Попов отмечает, что рост цен на уголь обусловлен высоким спросом со стороны Китая, где местные покупатели готовы платить самые высокие цены.

Помимо всего прочего, Китай ввел фактический запрет на импорт угля из Австралии из-за давления последней на Поднебесную в ходе расследования происхождения пандемии Covid-19. Рост цен на природный газ, в свою очередь, вынудил некоторых производителей электроэнергии в Японии и Европе перейти на добычу угля, что также провоцирует рост его цены.

Что касается возобновляемых источников энергии (ВИЭ), то на сегодняшний день, они не способны покрыть спрос: «ВИЭ будут расти, но в 2021 и 2022 годах они смогут покрыть лишь около половины потребностей», – заявило Международное энергетическое агентство (МЭА).

В то время как мировой спрос в прошлом году на электроэнергию упал на один процент из-за пандемии, в этом году после открытия экономик по всему миру ожидается, что он вырастет на пять процентов, а в следующем 2022 году еще на четыре процента.

По различным прогнозам в текущем 2021 году производство электроэнергии из угля должно увеличиться на пять процентов. Потребление должно достичь уровня, предшествующего пандемии. Ожидается, что в следующем году добыча угля вырастет еще на три процента и достигнет исторического максимума.

Пекин, Александр Никифоров

Пекин. Другие новости 30.07.21

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