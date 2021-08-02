В Шампани погода в этом году уничтожила более трети урожая винограда

Виноделы из французского региона Шампань, производящие всемирно известное игристое вино, жалуются, что этот год будет очень сложным для шампанского. В весенние месяцы многие винодельни потеряли до треть урожая из-за сильных заморозков, а частые дожди в последние два месяца вызвали гибель еще трети винограда – его поразила плесень, сообщает Reuters.

Винодел Максим Тубар утверждает, что избыточное количество осадков в этом году – это что-то очень нетипичное. В регионе на северо-востоке Франции, где производят шампанское, за последние два месяца выпало 300 миллиметров дождя, что в десять раз больше нормы.

«Винограду нужно солнце, он должен быть сухим. Когда идет сильный дождь, начинает распространяться плесень, грибок, который растет на листьях и винограде, все это влияет на урожай», – рассказал Тубар Reuters.

«Этот год будет трудным и останется в моей памяти, потому что виноделы не помнят, что ущерб, нанесенный плесенью, был настолько велик», – добавил он. «Мы потеряли более половины урожая за несколько недель», – подсчитал винодел, который также является вице-президентом Французской ассоциации производителей шампанского CIVC.

По данным метеорологической службы Meteo France, в регионе Шампань в июне и июле выпало самое большое количество осадков с момента начала наблюдений за погодой в 1960-х годах.

Несмотря на потери на виноградниках, по словам виноделов, потребителям не нужно беспокоиться о том, что шампанское закончится, потому что в подвалах хранится еще много бутылок прошлых лет. Также неясно, повлияет ли этот сложный год как-то на качество вин. Несмотря на убытки, не исключено, что качество винограда будет высоким.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 02.08.21

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