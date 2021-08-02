Европейские ученые выступили против тотального перехода Евросоюза на электромобили к 2035 году

Более 170 европейских ученых обратились к Европейской комиссии с призывом о поддержке разработки альтернативных видов топлива вместо тотальной замены автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) на электромобили.

Европейская комиссия (ЕК) приняла решение о полном запрете продаж новых автомобилей с бензиновым или дизельным двигателем и замене их на автотранспорт с нулевым выбросом углекислого газа к 2035 году. Против такой инициативы выступили немецкие профессора технических университетов, к ним присоединились и два чешских ученых Ян Мак и Олдржих Витек с факультета машиностроения Чешского технического университета в Праге, сообщает портал Novinky.

«Мы обратились к Европейской комиссии с призывом о поддержке разработок альтернативных видов топлива вместо тотального продвижения электромобилей. Европейская комиссия слишком много внимания уделяет «электромобильности» и отодвигает в сторону все другие варианты» – заявили ученые в интервью журналистам.

«Узкое место», по мнению ученых, заключается в игнорировании проблем, вызванных эксплуатацией аккумуляторных транспортных средств, поскольку их экологичность необходимо оценивать на протяжении всего жизненного цикла, включая производство энергоемких батарей, производство которых создает дополнительные выбросы парниковых газов. Кроме того, учитывая монополию Китая на добычу сырья для аккумуляторов, ЕС рискует оказаться в жесткой зависимости от экспортера.

В качестве альтернативы европейские ученые предлагают производство автомобилей с разной степенью гибридизации: с двигателями внутреннего сгорания на биогазе, синтетических газах и синтетическом жидком топливе. По мнению доктора Чешского технического университета в Праге Олдржиха Витека: «Мы должны научиться жить в условиях изменения климата, а не пытаться влиять на него неэффективно и дорого. Окончательное решение должно основываться не только на технических, но и на социально-экономических факторах».

Прага, август, Иван Бабурин

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