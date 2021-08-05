В Великобритании 11 человек были арестованы за расистские оскорбления футболистов после финала чемпионата Европы

Британская полиция сообщила, что одиннадцать человек были арестованы в Великобритании во время расследования расистских нападений на английских футболистов в Интернете после финала чемпионата Европы. Англичане проиграли в серии пенальти, и итальянцы стали чемпионами Европы.

Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака, не реализовавшие пенальти, стали мишенью расистских оскорблений в социальных сетях.

Полиция объявила, что она оценила 207 сообщений в социальных сетях как преступление. Они пришли с 34 аккаунтов в Великобритании и 123 из-за границы. Одиннадцать британских владельцев аккаунтов были арестованы, информация по остальным аккаунтам из других стран была передана правоохранительным органам по месту нахождения авторов оскорблений.

«Люди верят, что могут спрятаться за профилем в социальных сетях и публиковать такие омерзительные комментарии. Они должны изменить свое мнение. У нас есть следователи, которые ищут оскорбительные комментарии в связи с матчем, и если это будет преступление, их авторы будут арестованы», – рассказал полицейский Марк Робертс.

Расследование дела по оскорблениям пока продолжается.

Лондон, Елена Васильева

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