Почти 90 процентов англичан продолжают носить маски вне дома

Почти 90 процентов англичан до сих пор носят маски вне дома. Хотя после снятия ограничений им больше не нужно этого делать, подавляющее большинство британцев продолжают это делать. Как сообщает The Guardian, в опросе по отношению к масочному режиму приняло участие 3784 человек. Доля тех, кто продолжает прикрывать рот и нос вне дома, была такой же, как и до снятия ограничений.

В общей сложности 89 процентов британцев заявили, что при совершении покупок важно носить маску, еще 88 процентов заявили, что необходимо дистанцироваться от людей, которые не принадлежат к их семье и близкому окружению.

До отмены ограничений первого мнения придерживались 90 процентов британцев, а второго – 89 процентов.

Как сообщает Daily Mail, число беременных женщин, заразившихся коронавирусом, в стране растет. Согласно анализу Оксфордского университета, с мая количество таких случаев увеличилось в семь раз – с 28 до 200 в неделю. Почти все (99 процентов) не были вакцинированы. Однако общее количество новых инфицирований ковидом в Британии по-прежнему падает. Как сообщает The Sunday Times, министр финансов Риши Сунак призвал премьер-министра Бориса Джонсона ослабить ограничения на въезд в Великобританию.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 05.08.21

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