В южночешском городе две недели назад сбежал королевский питон, его до сих пор ищут

В Страконице – город Южночешского края с населением около 25 тысяч человек – две недели не могут поймать сбежавшего королевского питона.

Змея сбежала от хозяина, у которого, по словам полиции, не было надежного террариума. Полиция призывает местных жителей быть осторожными.

Полиция узнала о ЧП на этой неделе от местной жительницы, которая, в свою очередь, случайно оказалась в курсе, что у соседа бежал питон. На место происшествия выехал патруль, чтобы выяснить подробности.

«Хозяин, который не был дома в течение 14 дней, после приезда обнаружил пустой террариум с приоткрытой крышкой», – заявила пресс-секретарь полиции Яромира Новакова, которую цитирцет издание novinky.cz.

Полиция предупредила жителей быть осторожными и, если что, сразу звонить в полицию.

Королевский питон – популярная змея заводчиков за неприхотливость и умеренную агрессию. Она не ядовита, но может задушить человека. Питаются королевские питоны грызунами.

Страконице, Елена Васильева

Страконице. Другие новости 05.08.21

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