Украина отправляет в Литву в качестве гуманитарной помощи колючую проволоку

Украина отправляет 38 тонн колючей проволоки в качестве гуманитарной помощи Литве, которая хочет построить забор на своей границе, чтобы защитить себя от наплыва мигрантов через соседнюю Беларусь.

«Наша помощь поможет укрепить защиту литовской границы от нелегальных мигрантов. Это первая поставка, остальные последуют в сентябре», – заявили украинские власти, сообщает AFP.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Литва переживает беспрецедентный миграционный кризис. По его словам, в стране отсутствует колючая проволока для создания заграждений, препятствующих пересечению границ мигрантами.

Вильнюс и Европейский союз подозревают президента Беларуси Александра Лукашенко в контроле над потоком мигрантов, незаконно пересекающих литовскую границу. Литовские власти уже задержали более 4000 мигрантов, в основном из Ирака.

Киев, Иван Бабурин

Киев. Другие новости 12.08.21

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