На польско-белорусской границе группа афганских беженцев три недели ест траву и пьет воду из болота

Драматическая ситуация развивается на польско-белорусской границе: там третью неделю подряд живет группа беженцев из Афганистана.

События разворачиваются недалеко от польской деревни Уснарз-Горный в Подляском воеводстве. Беженцы пытались проникнуть в ЕС из Белоруссии, но наткнулись на польских пограничников, которые никуда их не пустили.

Пограничники сообщают: в группе 32 афганца, в том числе 26 мужчин, пять женщин среднего возраста и15-летняя девушка. Польша впустить их отказалась, Белоруссия – тоже. Это создало тупик на границе.

«Бесчеловечно и скандально, что Польша вместе с Беларуссией держит на границе людей, чья жизнь на их родине находится в опасности», – заявил в эфире TV Polsat депутат Сейма от левых сил Мацей Конечны.

«Польская граница, которая также является границей Шенгенской зоны, нуждается в защите, что является нашим долгом, но игнорирование гуманитарных принципов недопустимо», – добавил Конечны.

По его словам, афганцы несколько дней ели только траву и листья с деревьев, и пили воду из болота. «Они нуждаются в международной защите и требуют международной защиты, и польские пограничники препятствуют им в этом, тем самым нарушая международное право», – говорит Конечны.

«Эта группа афганских беженцев до сих пор находится в Беларуссии, куда они легально прибыли из своей страны. В соответствии с международным правом Беларуссия несет за них ответственность и ее долг – обеспечить их защиту», – отреагировал на ситуацию премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Он также исключил возможность допуска людей, которые пытаются нелегально проникнуть на территорию Польши. По его мнению, такое решение привело бы к значительному увеличению притока беженцев в Польшу.

«Мысль о том, что когда-нибудь десятки тысяч людей будут путешествовать по польско-белорусской границе, пугает и, вероятно, вызывает озабоченность правительства Моравца», – отмечает польский портал natemat.pl.

Варшава, Елена Васильева

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