13-летняя британка подружилась со шмелем

Тринадцатилетняя британка из Ковентри увидела большого раненого шмеля, лежащего на дороге во время прогулки с собакой. Она спасла его, а потом случилось то, чего никто не ожидал – насекомое стало ее верным другом.

Лейси Шиллинглоу пошла на одну из своих обычных прогулок с собакой, когда увидела раненого шмеля, лежащего на улице. У насекомого было искалечено крыло, оно не могло летать.

Девочка хотела отнести насекомое, которое она позже назвала Бетти, в более безопасное место, используя цветок, который она нашла поблизости. Но шмель не хотел вылетать из него. Поэтому девочка отнесла его домой.

Сообщается, что с тех пор Лейси и Бетти стали неразлучной парой. Несмотря на то, что крыло шмеля зажило, Бетти решила остаться со своим спасителем, постоянно летая вокруг нее. Пара даже делится сладостями, шмель спит с Лейси по ночам в ее кровати.

«Это совершенно невероятно, она ходит со мной по магазинам, она все еще летает, я отвела ее в цветник и ждала того, когда она там останется. Но нет, как только я ушла, она снова начала гудеть вокруг меня», – рассказала Лэйси Daily Mail.

Бетти стала членом семьи, хотя понятно, что из-за недолгой жизни шмеля (живет около 4-6 недель) дружба между человеком и шмелем скоро закончится. Нашла шмеля Люси 7 августа. «Я никогда этого не забуду, это что-то совершенно потрясающее», – добавила девушка.

Ковентри, Елена Васильева

Ковентри. Другие новости 23.08.21

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