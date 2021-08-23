Польша построит почти трехметровый забор на границе с Белоруссией

Глава министерства обороны Польской республики Мариуш Блащак заявил в понедельник, 23 августа, что в планах его ведомства стоит строительство «прочного забора высотой 2,5 м на границе с Белоруссией», – сообщают Известия.

Также Мариуш Блащак сообщил в своем Twitter, что в помощь пограничной службе будет привлечено больше солдат из Войска Польского.

«Польское радио» в свою очередь сообщает, что на границах Белоруссии с Евросоюзом в последние месяцы резко увеличилось количество нелегальных мигрантов из Ирака, Сирии, Афганистана и других стран.

Польская пограничная служба указывает, что в 2020 году на участке Подлясье были задержаны 122 нелегала, незаконно пересекших границу, а за неполные восемь месяцев текущего года таких уже около 780 человек .

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 21 августа отметила прямой «вклад» Польши в обострение миграционного кризиса в Европе. Она подчеркнула, что за 2015-2020 годы в страны Европы переселились примерно 5,8 млн. мигрантов, в основном с Ближнего Востока и из Северной Африки.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко связывает ухудшение обстановки на границе с Польшей с ситуацией в Афганистане.

Варшава, Иван Бабурин

Варшава. Другие новости 23.08.21

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