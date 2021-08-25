Обеспечить жильем мигрантов, скопившихся на белорусской границе, потребовал ЕСПЧ от Польши и Латвии

Оказать помощь мигрантам, находящимся на границах Латвии и Польши с Белоруссией потребовал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), – сообщают РИА Новости.

В постановлении Суда говорится о требовании к властям Польши и Латвии «обеспечить всех заявителей пищей, водой, одеждой, надлежащей медицинской помощью и, если возможно, временным жильем. Эта мера должна применяться в течение трех недель, до 15 сентября включительно», – говорится в заявлении, распространенном ЕСПЧ.

Отмечается, что в ЕСПЧ обратились 32 гражданина Афганистана и 41 гражданин Ирака курдского происхождения. Заявители стремятся попасть на территорию Польши и Латвии, не имея возможности вернуться на территорию Белоруссии, которая не подписала Европейскую конвенцию о правах человека.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, так как из-за санкций Запада на это нет «ни денег, ни сил».

В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией.

Страсбург, Иван Бабурин

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