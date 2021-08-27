Дания отменяет все антиковидные ограничения с 10 сентября

Дания с 10 сентября отменит все антиковидные ограничения. Это стало возможным, благодаря значительному охвату вакцинацией населения страны. Об этом в пятницу объявило министерство здравоохранения Дании, сообщает «Фигаро».

«Эпидемия находится под контролем, у нас рекордные показатели вакцинации. Вот почему 10 сентября мы сможем отказаться от особых правил, которые ввели для борьбы с Covid-19 », – сказал глава минздрава Магнус Хойнике. Министр при этом подчеркнул, что Дания не вышла из эпидемии, и заверил, что правительство «без колебаний будет действовать быстро, если пандемия вновь поставит под угрозу важнейшие функции общества».

Надо отметить, что четверо из пяти жителей Дании в возрасте от 12 лет и старше полностью привиты. Это один из самых высоких показателей охвата вакцинацией в мире

Добавим, что в Дании с 14 августа ношение масок больше не является обязательным в общественном транспорте, единственном месте, где эти средства индивидуальной защиты по-прежнему требовались.

С 1 сентября цифровые «корона-паспорта» с информацией о вакцинации больше не будут запрашивать в ресторанах, спортивных центрах и парикмахерских. А с 10 сентября не нужно будет предъявлять «корона-паспорта» в ночных клубах, которые открываются 1 сентября, и во время крупных массовых мероприятий.

Копенгаген, Наталья Петрова

Копенгаген. Другие новости 27.08.21

Белград и Приштина готовятся к новому раунду переговоров по косовской проблеме. / На предвыборных плакатах часть России оказалась в составе Германии. / Итальянский самолет с эвакуированными из Афганистана обстреляли в аэропорту Кабула. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»