В мадридском зоопарке родились близнецы панды

Сегодня утром в зоопарке Мадрида панда Хуа Зи Ба родила двух детенышей, – сообщают РИА Новости.

Схватки у Хуа Зи Ба начались сегодня, 6 сентября, в 4.00 (5.00 мск), первый детеныш появился на свет в 8.30 (9.30), второй родился после 12.00 (13.00 мск).

Детеныши будут полностью зависеть от своей матери в течение первых четырех месяцев своей жизни, пока не научатся ходить. Пол их пока определить невозможно, – сообщает сайт зоопарка.

Помогать ветеринарам мадридского зоопарка присматривать за детенышами будут специалисты Исследовательского центра по разведению панд Чэнду (Китай).

Новорожденные сегодня стали для Хуа Зи Ба пятым и шестым детенышем , произведенным на свет вместе с партнером по кличке Бин Цин. Их рождение стало «огромным вкладом в дело сохранения находящегося под угрозой вида животных», – гворится на сайте Мадридского зоопарка.

В последний раз панда в мадридском зоопарке рождалась пять лет назад, а близнецы – в 2010 году.

Число гигантских панд в мире составляет менее 2 тыс. особей.

Мадрид, Иван Бабурин

Мадрид. Другие новости 06.09.21

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