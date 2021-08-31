Цель достигнута: Европа вакцинировала 70% взрослого населения

Евросоюз достиг своей цели полностью вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения. Об этом сегодня сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своем твиттере.

Ранее ЕС поставил цель привить 70% людей старше 18 лет к концу лета. Массовая вакцинация жителей ЕС стартовала в конце декабря прошлого года. «Я хочу поблагодарить многих людей, благодаря которым это великое достижение стало возможным. Но надо идти дальше и продолжить вакцинацию», – написала Урсула фон дер Ляйен, отметив, что Европа вместе с партнерами должна помочь с вакцинацией остальному миру.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что к 1 декабря коронавирус может убить еще 236 тыс. человек в Европе и выразили обеспокоенность по поводу стагнации темпов вакцинации на континенте. Комиссар по здравоохранению подчеркнул, что Брюсселю необходимо сократить «вызывающий беспокойство разрыв» в показателях вакцинации между странами-членами ЕС и быть готовым к введению третьей дозы для повышения иммунитета к Covid-19, если «научные данные покажут, что это правильный путь».

Как отмечает Le Figaro, согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в Болгарии полностью вакцинировано около 20% взрослого населения, в Румынии – 32,8%, в Словакии – 49% и 58,1% в Польше, в то время как во Франции уровень вакцинации достигает 72,5%, в Германии – 70,6%, в Испании – 76,7%, в Португалии – 82,4% и 85,5% – в Ирландии.

Брюссель, Наталья Петрова

Брюссель. Другие новости 31.08.21

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