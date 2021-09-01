В Польше семья афганских беженцев попала в реанимацию – они поели суп из поганок

Афганская семья, которую недавно перевезли из Кабула в Польшу в рамках эвакуационной кампани, отравилась грибами, собранными в лесу. Два маленьких мальчика находятся в критическом состоянии и срочно нуждаются в пересадке печени. Трагедия произошла в лагере для беженцев в Дебаке под Варшавой.

Семья нашла в лесу грибы и сварила из них суп. Мальчики в возрасте от пяти и шести лет находятся в критическом состоянии, один из них находится в коме.

«К сожалению, их шансы на выживание невелики, им обоим нужна пересадка печени», – сказал TVN24 директор Детской больницы в Варшаве. Кроме того, у мальчика помладше сильно повреждена нервная система, и трансплантация органов пока невозможна. По словам врачей, у него необратимо поврежден мозг.

«Второму мальчику предстоит операция во вторник», – сказали врачи.

Их 17-летняя сестра также находится в больнице. Но ее состояние менее серьезное.

Помимо детей, в больницу попали и их родители, а также еще несколько взрослые афганцы также ели суп из поганок неустановленных видов. Они тоже находятся в больнице, их состояние стабильное.

Портал Oko.press сообщил, что мигранты сварили грибной суп, потому что были голодны. Руководство учреждения для беженцев в Дебаке заявило, что семью кормили трижды в день, и они совершенно точно не голодали.

Дело об отравлении уже расследует полиция.

Варшава, Елена Васильева

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