В Великобритании внезапно стали дефицитом медицинские пробирки

В Великобритании сложился резкий дефицит медицинских пробирок. Врачи были вынуждены прекратить делать большинство анализов крови. Такая ситуация будет продолжаться в течение следующих двух недель. Разрешены только срочные анализы, сообщает «Евроньюс».

Сообщается, что того количества пробирок, что производят в Великобритании, для медицинской отрасли недостаточно. Кроме того, мешают производству и проблемы с цепочками поставок на границе Великобритании из-за «брексита».

Чтобы смягчить последствия кризиса, производителей попросили увеличить импорт. Но потребителям товара все равно придется подождать.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 01.09.21

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