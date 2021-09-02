Женщина-полицейский во Франции в шутку ударила шокером коллегу за рулем и спровоцировала ДТП

Полицейская машина с шестью сотрудниками правоохранительных органов разбилась на севере Франции после того, как одна из женщин-полицейских применила электрошокер к коллеге за рулем. После удара водитель потерял управление автомобилем, который врезался в припаркованный автомобиль, сообщает BBC News. Инцидент случился в Лилле. Трое полицейских оказались в камере на выходных и ожидают суда.

Адвокат Эммануэль Риглер, адвокат женщины-полицейского, ударившей коллегу шокером, объяснил местным СМИ, что в машине, в которой полицейские возвращались со смены, царила веселая атмосфера. «Они смеялись над собой и вели себя как идиоты», – сказал он. По словам адвоката, его клиентка просто хотела «ткнуть» водителя электрошокером, но в итоге все привело к столкновению с припаркованной машиной. О происшествии сообщили властям очевидцы. А сами полицейские с места инцидента уехали.

Женщине-полицейскому с электрошокером теперь предъявлены обвинения в умышленном применении насилия с применением оружия и создании угрозы для жизни других людей, за что, по словам адвоката, она может оказаться в тюрьме. Женщина может предстать перед судом 3 февраля вместе с двумя другими коллегами, которые будут привлечены к ответственности за ДТП и побег с места аварии.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 01.09.21

Украинский посол призвал Запад «проявить мужество». / В Сербии готовы ввести уголовную ответственность за оскорбление государственного гимна. / «Европейский Ухань»: косовские элиты возмущены бездействием «премьера» Курти. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»