Представителям ЛГБТ в Нидерландах разрешили стать донорами крови

В Нидерландах гомосексуальным и бисексуальным мужчинам разрешили быть донорами крови. Единственное условие: состоять в моногамных отношениях минимум год до прихода в лабораторию, сообщает «Евроньюс».

До первого сентября представители ЛГБТ тоже могли сдавать кровь, но для этого им приходилось воздерживаться от секса четыре месяца.

Банк крови Нидерландов ожидает, что их база доноров увеличится на 500 человек.

Амстердам, Елена Васильева

Амстердам. Другие новости 02.09.21

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