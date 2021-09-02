Европа запускает программу ревакцинации от ковида

Сразу несколько европейских стран запускают программы ревакцинации от COVID-19. Среди них – Германия, несмотря на то, что ее Постоянная комиссия по вакцинации не рекомендовала этого делать.

К примеру, в земле Баден-Вюртемберг многие ждут третью прививку, отмечает «Евроньюс».

ВОЗ критически относится к таким намерениям богатых стран, указывая на неравенство в мире.

Тедрос Аданом Гебреисус, гендиректор ВОЗ: «Некоторые страны вводят бустерные дозы для полностью вакцинированных, тогда как миллионы людей во всем мире не получили даже первую дозу. Поэтому я призвал ввести мораторий на бустерные вакцины по крайней мере до конца этого месяца, чтобы позволить тем странам, которые находятся среди отстающих, наверстать упущенное».

Однако во Франции также начали вводить бустерные прививки от COVID-19 людям старше 65 лет и тем, у кого есть сопутствующие заболевания.

«Когда вы видите госпитализации и страдания, которые болезнь наносит в краткосрочной и долгосрочной перспективе, какая разница – делать укол каждый год или каждые 6 месяцев?" – задается вопросом французский пенсионер, которого цитирует «Евроньюс».

Французское правительство следует рекомендациям регулирующего органа в сфере здравоохранения страны (HAS), который в прошлом месяце привел данные исследований, свидетельствующих о постепенном снижении эффективности вакцины от коронавируса, в частности – против дельта-варианта.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 02.09.21

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