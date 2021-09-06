Спецназ Британии сбежал из Афганистана в женских одеяниях

Британскому спецназу удалось сбежать из Афганистана, переодевшись в женские наряды. Об этом, ссылаясь на источник, сообщило издание Daily Express, которое цитирует «Евроньюс».

Около 20 бойцов Особой воздушной службы (SAS) ВС Великобритании были вынуждены преодолеть сотни километров, чтобы сбежать из страны после ее захвата талибами. Как сообщает источник, военнослужащие выполняли секретную разведывательную миссию на юге Афганистана. Командование предупредило об отсутствии вертолетов для их эвакуации, поэтому добираться до Кабула спецназовцам пришлось самостоятельно, прибегнув к маскировке.

Как сообщается, по дороге в Кабул бойцы SAS разработали план. Следуя ему, они должны были выдавать себя за сторонников «Талибана», размахивая по пути флагами движения. Но, по словам источника, самое сложное для них было добраться до аэропорта Хамида Карзая на такси через захваченный талибами Кабул. Им пришлось облачиться в национальные женские одеяния, полностью закрывающие тело и лицо.

На пути им несколько раз пришлось останавливаться на блокпостах «Талибана». Сопровождающий переодетых британцев солдат афганского спецназа объяснял, что женщины очень набожные и хотят поприветствовать снова пришедших к власти талибов.

«Это сработало. Было несколько рискованных моментов, но даже талибы не хотели снимать чадру с женщины», – цитирует источника Daily Express.

Последние британские военнослужащие покинули Афганистан в конце августа. Всего за две недели Великобритания эвакуировала более 15 тысяч человек.

По данным Даунинг-стрит, 2000 эвакуированных – дети, самому младшему из которых был всего один день. Репатриированы около 5000 британских подданных, остальные – афганцы, ранее сотрудничавшие с Великобританией и их семьи, сообщает «Евроньюс».

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 06.09.21

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