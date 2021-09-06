Афганец, который хотел обратить своих соседей в ислам, изрезал ножом двух человек в Берлине

Обратить в ислам как можно больше людей в Германии – это была цель 29-летнего афганца Абдула Малика А., который проживает в стране с 2016 года. До недавнего времени его миссия в Германии была ненасильственной. Однако поворотный момент наступил в воскресенье, когда он в Берлине напал с ножом на 58-летнюю женщину и на 66-летнего мужчину, который бросился ей на помощь, пишет Daily Bild.

Его жертва Регина Г. высаживала зелень на углу улиц Принцрегентенштрассе и Гюнцельштрассе в центре Берлина в воскресенье днем – у дома, где живет ее сын.

По словам очевидцев, к ней неожиданно подошел Абдул Малик А. Ему не понравилось, что женщина работала. Неясно, отреагировала ли Регина Г. на его замечания и как она это сделала. Однако афганец вытащил нож и несколько раз ударил ничего не подозревающую женщину в шею.

На помощь ей ​​бросился мужчина (66 лет), которому молодой человек также нанес несколько ударов ножом в шею. Наблюдавшие сразу же вызвали скорую помощь и полицию, которые задержали афганца на месте происшествия.

Регина Г. сейчас находится в больнице в критическом состоянии, раненый мужчина должен выжить.

Расследование дела взяло на себя управление по расследованию убийств. Афганец задержан за покушение на убийство и причинение тяжких телесных повреждений.

Результаты расследования позволяют предположить, что мотив нападения был обусловлен религиозными мотивами. «Поведение подсудимого демонстрирует исламистские мотивы», – рассказал Мартин Стелтнер, представитель прокуратуры.

Также не исключена возможность у афганца психического заболевания. По данным прокуратуры, Абдул Малик А. однажды был помещен в закрытую клинику из-за психического расстройства.

Афганец проживал в Германии с 2016 года. Год назад он переехал в квартиру на Helmstedter Straße. Соседи рассказывают, как он без устали уговаривал их принять ислам.

«Я, по его мнению, должен был выучить арабский, который является истинным языком пророка», – рассказал один из его соседей.

Кроме того, афганец состоял на учете в полиции – он был замечен за тем, что сдирал предвыборные плакаты.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 06.09.21

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