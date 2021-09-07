Посол Германии в Китае скончался через несколько дней после вступления в должность

Посол Германии в Китае Ян Хекер скончался через несколько дней после вступления в должность.

Министерство иностранных дел в Берлине объявило об этом факте, не уточнив обстоятельств трагедии. «С глубокой печалью и тревогой мы узнали о внезапной смерти посла Германии в Китае. Сейчас мы думаем о его семье и его близких», – говорится в сообщении, размещенном на веб-сайте министерства.

54-летний Хекер прибыл в Пекин в августе после того, как работал советником канцлера Ангелы Меркель по внешней политике.

Посольство Германии приспустило флаги в знак траура. Хекер, занимавший 14-ый пост посла в Китае с 24 августа, в день вручения верительных грамот, был директором Департамента внешней политики, безопасности и политики развития и советником Меркель по внешней политике.

«Смерть Яна Хекера глубоко потрясла меня», – сказала канцлер Ангела Меркель, она также выразила глубокое сожаление «в связи с потерей давнего консультанта, получившего огромную благодарность и обладающего исключительными навыками». «Я с огромной благодарностью думаю о нашем сотрудничестве, и я счастлива, что имела возможность быть так тесно связаной с ним на протяжении многих лет, – добавила она. – Мои глубочайшие соболезнования его жене, детям и родственникам, боль которых неизмерима».

Заступая на должность в Пекине, Хеккер отмечал, что его цель миссии в Китае заключалась в том, чтобы «внести свой вклад в стабильное и долгосрочное развитие отношений между Германией и Китаем посредством нашей работы», также речь шла о дальнейшем укреплении «диалога и партнерства». В прошлую пятницу Хекер устроил мероприятие, посвященное немецкому художнику Йозефу Бойсу, уточняет агентство АNSA.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 07.09.21

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