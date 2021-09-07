В Темзу, считавшуюся мертвой рекой с середины прошлого века, вернулись тюлени

Река Темза, считавшаяся мертвой с середины прошлого века, очистилась и наполняется флорой и фауной. В ней, в районе слияния с Северным морем, теперь обитают порядка 3 тысяч тюленей. По мнению экспертов, это доказательство того, что река стала чище, чем когда-либо прежде. В 1950-х годах Темза была настолько загрязнена, что считалась непригодной для обитания животных.

Последние данные по состоянию Темзы были опубликованы во вторник Лондонским зоологическим обществом (ZSL). В настоящее время в устье реки обитает около 2866 морских котиков и 797 тюленей.

«Это, действительно, фантастическая история для Темзы, она показывает, как восстанавливается устье реки, – говорит биолог-заповедник Теа Кокс. – Мы прошли долгий путь с 1950-х годов».

В 1950-х годах ученые объявили Темзу биологически мертвой. Состояние реки было настолько плохим, что британская Guardian писала в то время: «Приливные участки Темзы выглядят как канализационные коллекторы».

Однако теперь тюлени могут наслаждаться разнообразным питанием – у них есть выбор из более чем 100 видов рыб, включая форель и камбалу. Животным настолько хорошо, что из них живут на берегах по пять-шесть лет.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 07.09.21

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