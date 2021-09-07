Евросоюз выпустит «зеленые облигации» в октябре текущего года

Европейская комиссия объявила во вторник, 7 сентября, что определены условия и объем финансирования плана восстановления после пандемии коронавируса путем выпуска «зеленых облигаций» в объеме 750 миллиардов евро. Первые эмиссия облигаций запланирована на октябрь текущего года, – пишет Le Figaro.

«План ЕС по выпуску «зеленых облигаций» к 2026 году сделает Евросоюз крупнейшим эмитентом зеленых облигаций в мире», – заявил комиссар по бюджету ЕС Йоханнес Хан на пресс-конференции.

Йоханнес Хан также отметил, что «деньги, собранные с помощью этого механизма, никоим образом не могут быть инвестированы в ядерную энергетику, поскольку этот сектор экономики признан не вносящим вклад в «зеленый переход» в рамках Европейского союза».

При этом, по словам комиссара по бюджету, ЕС не видит препятствий для финансирования газовых электростанций.

Всего Еврокомиссией принято решение о девяти категориях инвестиций, включая чистую энергию, энергоэффективность (в частности, изоляцию зданий) и устойчивый транспорт.

Брюссель, Иван Бабурин

Брюссель. Другие новости 07.09.21

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