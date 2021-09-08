Новое крупное ограбление в Париже – из магазина Bulgari вынесли драгоценности на 10 млн евро

Очередное крупное ограбление произошло в Париже. Накнуне вооруженные грабители ворвались в роскошный ювелирный магазин Bulgari на Вандомской площади и украли там драгоценностей на 10 миллионов евро. По сообщениям информационных агентств, двое подозреваемых уже задержаны.

Незадолго до полудня на ювелирный магазин, который недавно был отремонтирован, напали трое вооруженных людей в масках.

«Полиция, получившая сообщение о возможном ограблении на Вандомской площади около 12:00, начала преследовать машины с тремя пассажирами и двух скутеристов – возможно, сообщников», – сообщил AFP источник в полиции.

Подозреваемые были вынуждены покинуть машину во время погони и пытались убежать. Полиция застрелила одного из них и арестовала его. Еще один мужчина был задержан в торговом центре, где скрывался. Остальные подозреваемые объявлены в розыск.

Воры совершили налет на ювелирный магазин марки Bulgari, входящей в группу LVMH. Вандомская площадь – одно из самых роскошных и дорогих торговых мест в Европе. На площади расположены ювелирные магазины Ritz, Cartier и Rolex, а также модный бутик Chanel.

Третье орабление за короткое время

По сообщению Reuters, женщина-полицейский на месте происшествия сообщила журналистам, что на Вандомской площади не впервые произошел подобный инцидент. Однако, в отличие от предыдущих ограблений, теперь у грабителей было оружие.

Это – третье нападение на парижские ювелирные магазины за последние два месяца. В конце июля двое мужчин ограбили ювелирный магазин Chaumet недалеко от Елисейских полей, из которого украли драгоценности и драгоценные камни на сумму от двух до трех миллионов евро. Полиция поймала участников данного преступления. Три дня спустя двое вооруженных людей ворвались в ювелирный магазин Dinh Van в четвертом округе Парижа и украли драгоценности и наличные деньги на общую сумму около 400 000 евро.

Париж, Александра Столицына

Париж. Другие новости 08.09.21

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