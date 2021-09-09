В Македонии горела ковидная больница – погибло 14 человек

В преимущественно албанском городе Тетово на севере Македонии в среду вечером возник пожар в больнице для пациентов с COVID-19. По обновленным данным, число погибших достигло 14. Их число может увеличиться и дальше. По предварительным оценкам, на момент пожара в здании находилось более 100 человек.

«На данный момент подтверждено 14 жертв, но есть также неофициальная информация о том, что это число может увеличиться до более чем 30 погибших, учитывая, что место происшествия все еще исследуется», – сообщает газета «Весник».

По данным СМИ, среди пострадавших – пациенты, их родственники и медперсонал.

Трагедии предшествовал взрыв, гореть больница начала в 21:00 по местному времени. Пожарным удалось взять под контроль пожар примерно за час.

Во время пожара была проведена эвакуация – больных перевозили в Скопье, что находится в 50 км от Тетово.

«В центре Тетово произошла огромная трагедия. В результате взрыва возник пожар. Пожар был потушен, но многие люди погибли», – написал премьер-министр Зоран Заев в Facebook, прибы на место трагедии. – Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и желаю раненым скорейшего выздоровления».

Модульная больница была построена специально для пациентов с коронавирусом. Боксы в основном сделаны из пластика, что способствовало быстрому распространению огня. На видео виден густой темный дым, поднимающийся над зданием.

Причины возгорания пока не выяснены. Группа экспертов из пяти человек отправилась в Тетово, чтобы выяснить это.

Отметим, что больницы Северной Македонии перегружены из-за пандемии. Лишь менее 28 процентов населения вакцинированы от COVID-19. Ежедневно в стране от ковида умирают около 30 человек, с начала пандемии болезнь унесла жизни 6129 местных жителей.

Тетово, Елена Васильева

Тетово. Другие новости 08.09.21

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