Государство будет оплачивать молодым француженкам контрацептивы

Государство до 25 лет будет оплачивать контрацепцию француженкам. Как сообщил в четверг утром министр здравоохранения Оливье Веран, бесплатные противозачаточные средства будут предоставляться всем женщинам до 25 лет, причем уже с 1 января 2022 года. До этого контрацептивы могли получать только несовершеннолетние в возрасте от 15 до 18 лет.

«Будет оплачиваться гормональная контрацепция, консультация по рецепту и все услуги, связанные с этой контрацепцией», – объявил министр. Он добавил, что эта мера будет государству 21 миллиона евро. « Контрацептивы женщинами используются мало, в первую очередь, из-за того, что на них нет денег», – пояснил министр. 25-летний возраст был выбран потому, что именно он знаменует собой начало финансовой независимости, – заключил Оливье Веран, которого цитирует «Фигаро».

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 09.09.21

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