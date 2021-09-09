Медики в роддоме перепутали младенцев – спустя 19 лет одна из жертв ошибки пошла с иском в суд

В Испании 19-летняя женщина требует три миллиона евро за то, что медики в роддоме перепутали ее и другу младенца при рождении и отдали ее в чужую семью.

Случай датируется 2002 годом – он произошел в стенах больницы Сан-Миллан в Логроньо (северная Испания), ныне закрытого учреждения, и является результатом «человеческой ошибки», пояснили официальные власти региона Риоха.

О подмене двух младенцев – девочек, родившихся в один день с разницей в пять часов и помещенных в инкубаторы – стало известно только пятнадцать лет спустя и случайно. В одной из семей был длительных конфликт и остро стоял вопрос о выплате алиментов, который привел в итоге к проведению тестов ДНК – они и показали, что ни отец, ни мать девочки не были ее родителями.

Последняя, ​​которую всегда воспитывала предполагаемая бабушка, подала жалобу, считая себя серьезно пострадавшей из-за подмены в роддоме. «Это огромный ущерб, который продлится всю жизнь и никогда не будет устранен», – сказал адвокат молодой женщины Хосе Саез-Морга.

Сейчас истице 19 лет, и она требует три миллиона евро за нанесенный ущерб, но органы здравоохранения готовы заплатить только 215 000 евро, продолжил Ме Саез-Морга. «Было проведено расследование, и был сделан вывод, что произошедшее является человеческой ошибкой», – заявила во вторник региональный чиновник здравоохранения Сара Альба.

«Мы не смогли определить, кто был причиной этой ошибки, компьютерные системы того времени не имели такого количества деталей, как сегодня», – пояснила Сара Альба, добавив, что власти «готовы оказать пострадавшим семьям всю необходимую поддержку». «Это разовая человеческая ошибка, которая сегодня не может повториться. Мы можем гарантировать, что это больше не повторится», – настаивала представитель депздрава, добавив, что не знает о других подобных случаях.

По словам адвоката молодой женщины, результаты анализа ДНК другой семьи, которая еще не подавала жалобу, пока не известны. На судебном уровне ожидается вынесение решение по существу дела и, в частности, о необходимом исправлении гражданского состояния, прежде чем принимать решение по вопросу о компенсации, пояснил Ме Саез-Морга.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 09.09.21

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