Франция простилась с Бельмондо под музыку из «Профессионала»

Франция простилась с легендой национального кино, Жан-Полем Бельмондо. Актер, ставший одним из символом «новой волны», скончался в возрасте 88 лет в понедельникв семейном кругу в Париже.

«Мы любим Жан-Поля Бельмондо, потому что он был похож на нас. Великий среди великих, но он был, прежде всего, человеком – так его описывал Жан-Поль Сартр. Мы восхищаемся им, он заставляет нас смеяться. Бельмондо – почти такой же как мы, только лучше», – отметил в торжественной речи президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщает «Евроньюс», церемония прощания с актером прошла в парижском Доме инвалидов. Гроб с телом Бельмондо, накрытый французским флагом, вынесли во внутренний двор под музыку Эннио Морриконе из фильма «Профессионал». Композицию исполнил военный оркестр.

Из-за коронавирусных ограничений на церемонию пустили тысячу человек с санитарными пропусками. Для остальных – снаружи установили большие экраны.

Похороны Жан-Поля Бельмондо пройдут утром в пятницу в кругу семьи.

Париж, Елена Васильева

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