Натуропат залечил голоданиями и чистками организма больного раком до смерти

В Париже натуропат предстал перед судом после смерти больного раком человека. Жертва была убеждена, что излечится от рака яичек благодаря чисткам и голоданию.

Как сообщает «Фигаро», натуропат Мигель Б. предстал перед уголовным судом Парижа в пятницу, 10 сентября, за «незаконную медицинскую практику и присвоение квалификации врача» после смерти человека, страдающего от рака.

Жертва, которой на момент смерти был 41 год, полностью доверяла этому человеку, больной был уверен, что чистки и посты, которые ему советовал натуропат, вылечат его от рака яичек, указывает Le Parisien .

К слову, подсудимый представлял себя на своем сайте как «биохимика» и «доктора молекулярной медицины, специализирующийся на исследованиях раковых стволовых клеток головного мозга», также он предлагал потенциальным клиентам курсы и советы по сыроедению.

Вдова жертвы обратилась в прокуратуру в феврале 2019 года, та начала расследование. Квалификация «непредумышленное убийство» не была сохранена, поскольку расследования, проведенные отделом общественного здравоохранения Парижского суда, «не позволили продемонстрировать определенную причинно-следственную связь между вмешательством заинтересованного лица и смертью человека», сообщили источники, близкие к следствию.

«Причинно-следственная связь заключается в том, что ему говорили не лечиться. Если б погибший не встретился с этим человеком, его можно было вылечить», – объяснил AFP Мануэль Абитбол, адвокат вдовы и семьи покойного. «Он прибыл в больницу, когда ему уже нельзя было помочь, он прошел химиотерапию за три месяца до смерти», – добавил Абитбол, напомнив, что показатель излечения рака яичек составляет 97%.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 10.09.21

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