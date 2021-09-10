В Италии у антиваксеров конфисковали ножи и огнестрельное оружие

Итальянская полиция провела серию рейдов против антипрививочников – экстремистов. Речь, как сообщаетя, идет о группе, которая в соцсетях называет себя «Воины», сообщает «Евроньюс». По некоторым данным, ее члены рассматривали возможность совершения противоправных актов в знак протеста против «ковид-сертификатов!" и мер, направленных на борьбу с распроранением коронавируса.

Гвидо Д'Онофрио, представитель полиции: «От подстрекательства, а этим они занимались изначально, они перешли к покупке оружия и планировали прибегнуть к расправам во время демонстрации в Риме, которая должна состояться 11 сентября. Так что эти люди уже намерены воевать не только винтернете».

Рейды состоялись в Риме, Милане и Венеции. В ходе обысков в домах подозреваемых стражи порядка обнаружили ножи, дубинки, кастеты, перцовые баллончики и огнестрельное оружие. Расследование продолжается.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 10.09.21

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