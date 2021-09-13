В Чехии за первое полугодие на треть выросла смертность

Население Чешской Республики увеличилось до 10 702 942 человека в первой половине этого года. С января показатель вырос на 1165 человек – это самая низкая отметка с 2014 года. Напротив, смертность была на треть выше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник Статистическим управлением Чехии (CSO).

За первые шесть месяцев родилось 55 000 детей и более 76 000 человек умерли. Смертность была на треть (19 тысяч человек) выше, чем за аналогичный период прошлого года, когда умерло 57 тысяч человек, сообщает novinky.cz.

«Низкий прирост населения в первом полугодии этого года был обусловлен отрицательным балансом естественных изменений. Число смертей было на 21 337 больше, чем показатель рождаемости, тогда как годом ранее, в первой половине 2020 года, естественное снижение составило всего 2631», – сказала Михаэла Немечкова CZSO.

«По сравнению с числом умерших в первой половине 2020 года в этом году было больше смертей в возрасте 75-79 и 70-74 лет (на 51 и 49 процентов соответственно)», – говорится в статистике.

Самый высокий рост смертности в годовом исчислении был зафиксирован статистикой в марте (на 64 процента), согласно которому общий годовой рост был более выраженным для мужчин (на 39 процентов), чем для женщин (на 27 процентов).

Среди умерших преобладали мужчины в возрасте от 70 до 79 лет военного и послевоенного поколения, а среди женщин преобладали рожденные в 1930-е годы.

За приростом населения традиционно стояла внешняя миграция. 36 000 человек иммигрировали в Чехию, а более 13 000 человек эмигрировали.

В первом полугодии менее 15 000 пар вступили в брак и 10 800 браков были расторгнуты.

Прага, Елена Васильева

Прага. Другие новости 13.09.21

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