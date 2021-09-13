Северный поток-2 будет соответствовать всем техстандартам ЕС

В пресс-службе компании-операторе Nord Stream 2 AG заявили сегодня, 13 сентября, что «Северный поток – 2» будет соответствовать всем установленным техническим стандартам и условиям разрешений ЕС.

Однако, комментировать продолжающуюся процедуру сертификации газопровода в качестве независимого оператора в пресс-службе комментировать отказались.

«Проект будет соответствовать всем условиям разрешений и техническим стандартам. О дальнейших шагах мы сообщим дополнительно», – цитирует ТАСС представителя компании.

Федеральное сетевое агентство ФРГ(Bundesnetzagentur) уже получило документы со стороны Nord Stream 2 AG на сертификацию «Северного потока – 2», как независимого газотранспортного оператора стало известно в понедельник, 13 сентября. На рассмотрение документов и принятие решения может уйти до четырех месяцев.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 13.09.21

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