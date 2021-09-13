В Европе резко выросли цены на электричество из-за простоя ветровых электростанций

В Европе цены на электричество выросли в несколько раз и достигли многолетних рекордов по причине отсутствия ветра для выработки ветровой генерации, а также на фоне падения объемов поставок природного газа, – сообщают Ведомости со ссылкой на Financial Times.

По причине установившейся безветренной погоды, согласно данным энергетической компании National Grid, ветровые электростанции (ВЭС) в Великобритании в понедельник, 13 сентября, смогли обеспечить лишь 4,9% выработки электроэнергии при среднегодовом показателе в 18%.

По данным аналитической компании ICIS, в Великобритании цена за мегаватт-час и выросла с начала августа почти в три раза, а с сентября 2020 года – почти в семь раз, составив €331, побив рекорд 1999 года. В связи с этим угольные энергоблоки, которые в Великобритании планируют закрыть в ближайшие годы, также подняли свои отпускные цены, – пишет в свою очередь Коммерсант, ссылаясь на The Wall Street Journal.

В Германии цена за мегаватт-час за месяц выросла на 30%, до почти €130.

Ситуация усугубляется падением поставок природного газа из России и рекордно низкий уровень заполняемости европейских подземных хранилищ газа (ПХГ). Глава отдела рынков электроэнергии и газа в консалтинговой компании Rystad Energy Карлос Торрес-Диас пояснил Financial Times , что рост цен на электричество совпал также с обострившейся конкуренцией в Азии за поставки сжиженного природного газа (СПГ). Эксперт отметил, что рекордные цены на электричество объясняются исключительно конъюнктурой на рынке сырья, а не динамикой потребления.

Следует отметить, что сегодня на нидерландском газовом хабе TTF стоимость октябрьского фьючерса на газ в течение дня побила несколько исторических рекордов, преодолев сначала отметку в $730 за 1 тыс. куб. м, а к концу дня цена за 1 тыс. куб. м. достигла $760.

Лондон, Иван Бабурин

Лондон. Другие новости 13.09.21

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