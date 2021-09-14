Сомалиец зарезал двух женщин в Вене

Кровавая драма произошла в понедельник днем ​​в большом доме с социальными квартирами в 10-м районе Вены. Полиция нашла там двух мертвых женщин. Исполнитель убийства – 28-летний сомалийский гражданин, хорошо известный полиции, его жертвы также приехали из Сомали. Несмотря на несколько случаев нападения и изнасилования, мужчина не был депортирован из альпийской страны, пишет газета Krone.

Соседи оповестили полицию о преступлении в понедельник около 16:00. Из одной квартир сначала кто-то громко спорил, а потом раздались крики о помощи. «Коллеги задержали на месте молодого человека, который сказал им, что убил двух женщин в своей квартире», – сказал представитель полиции Вены Мохамед Ибрагим.

В квартире все было в крови, в огромных лужах крови лежали без признаков жизни две женщины – и 35 и 37 лет. Жертвы – бывшая жена и нынешняя подруга сомалийца. Нож, которым мужчина ударил женщину, был обнаружен полицией на месте трагедии. Обе погибшие женщины также родом из Сомали. У мужчины есть четырехлетняя дочь от убитой экс-жены.

В крови преступника обнаружено 2,2 промилле алкоголя. По данным следователей Венского уголовного управления, преступник страдает психозом.

Согласно данным газеты Krone daily, у сомалийца очень плохие отношения с законом. Помимо нескольких нападений с последующими телесными повреждениями, в отношении него также проводилось расследование по двум делам об изнасиловании.

Вена, Елена Васильева

Вена. Другие новости 14.09.21

В Великобритании не хватает 50 тысяч врачей. / В Словакии задержан начальник республиканской полиции. / В Европе резко выросли цены на электричество из-за простоя ветровых электростанций. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»