Умерла мать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает еженедельник Focus со ссылкой на источник, близкий к семье. Шарлотте Джонсон Вал было 79 лет.

Мать премьер-министра скончалась «внезапно и мирно» в лондонской больнице. Сам Джонсон называл ее «высшим авторитетом» в семье. На Конгрессе консерваторов в 2019 году нынешний премьер-министр заявил, что мать научила его, «что все на планете имеют одинаковую важность, достоинство и ценность».

Шарлотта Джонсон Вал была признанной художницей. Она также была первой замужней студенткой, которая когда-либо училась в Леди Маргарет Холл в Оксфорде. Она познакомилась с отцом нынешнего премьер-министра Бориса Джонсона, когда ей было 18 лет, и вышла замуж в 1963 году. Пара развелась в 1979 году. Позже она вышла замуж за американского профессора Николаса Вала.

Когда ей было 40 лет, врачи диагностировали у нее болезнь Паркинсона.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 14.09.21

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