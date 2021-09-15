Туриста приняли за босса Коза Ностры и из ресторана отправили в тюрьму строгого режима

Итальянские прокуроры арестовали в Нидерландах человека, которого они считали самым разыскиваемым боссом сицилийской мафии. Однако британский турист оказался просто похожим на преступника, и после нескольких дней, проведенных в тюрьме строгого режима, он был освобожден, пишет во вторник ежедневная газета La Repubblica. Дело вызвало ажиотаж в Нидерландах.

54-летний британский турист, постоянно проживающий в Испании, был задержан спецслужбами во время рейда в ресторане в Гааге. Голландская полиция пришла за ним запросу итальянской прокуратуры, которая сообщила, что в Гааге находится Маттео Мессина Денаро, самый разыскиваемый итальянский преступник, глава сицилийской мафии Коза Ностра.

Британский турист содержался под стражей в тюрьме строгого режима в Вюгте. Там следователи досконально проверили его личность и на выходных освободили его из-под стражи.

Адвокат туриста Леон ван Клиф рассказал The Guardian, что поначалу посчитал новость об аресте своего клиента шуткой. «Мой клиент родился и вырос в Англии, и у него невероятно сильный ливерпульский акцент. С самого начала было ясно, что это недоразумение», – сказал ван Клиф. По его словам, мужчина приехал в Гаагу, потому что является большим поклонником Формулы-1 и хотел посмотреть на Гран-при Голландии. По словам ван Клифа, мужчина ощущает себя побывавшим в дурном сне и, вероятно, потребует компенсации за все то, что ему пришлось вынести.

Случай вызвал критику со стороны полиции Нидерландов. Однако там указали, что должны были реагировать на запрос итальянской прокуратуры. «Если нам говорят: задержать этого человека, мы должны это сделать. У нас есть взаимные договоренности, которые мы должны соблюдать», – сказал голландскому радиостанции NOS сотрудник полиции.

Как пишет газета La Repubblica, ошибка, вероятно, была вызвана тем, что прокуратура Тренто не предоставила свои выводы прокуратуре Палермо и специальным подразделениям по борьбе с мафией. По данным издания, они ежемесячно получают десятки отчетов от движения главаря Коза Ностры по всему миру и имеют хорошо отлаженную систему проверки информации. В подавляющем большинстве случаев оказывается, что информация неверна.

Маттео Мессина Денаро скрывается от итальянских судебных органов с 1993 года. Он был приговорен к пожизненному заключению.

Гаага, Елена Васильева

Гаага. Другие новости 14.09.21

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