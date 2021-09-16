Мужчина нашел самый большой трюфель в мире и бесплатно накормил им 200 сельчан

Трюфели – это востребованный во всем мире деликатес и предмет роскоши, на котором можно хорошо заработать. Джанкарло Зиганте из Хорватии нашел один гигантский гриб, и вместо того, чтобы продать его примерно за миллион евро, он его съел.

Джанкарло Зиганте собирает трюфели всю свою жизнь, но пик его карьеры сборщика пришелся на 1999 год, когда он нашел самый большой белый трюфель в мире. В начале сентября он поделился своими воспоминаниями о самом большом улове своей жизни с британской ежедневной газетой Guardian.

«Было около двух часов ночи, это был ноябрь 1999 года. Я направлялся в лес недалеко от Мотовуна в Истрии на северо-западе Хорватии. Правильный сбор трюфелей всегда происходит ночью – так лучше для собак, потому что влага лучше переносит запах трюфелей», – рассказал журналистам Зиганте.

Сбор трюфелей – прибыльный бизнес, поэтому неудивительно, что лучшие сборщики хорошо заботятся о своем искусстве и знаниях. «Хороший сборщик способен распознать малейший намек на то, что трюфели спрятаны в почве. Но это также связано с удачей и, конечно же, с хорошо обученной собакой, которая покажет вам, где находится добыча», – объяснил Зиганте.

В Истрии произрастают четыре вида трюфелей и трюфель Пьемонта, считается самым редким и самым дорогим. Той ночью девяносто девятого Зигантему и его охотничьей суке Диане удалось найти клад. «Было ясно, что он большой, мне потребовалось пятнадцать минут, чтобы вытащить его», – сказал Зиганте.

Решение сделало его героем

Зиганте уже находил несколько более крупных трюфелей, но большинство из них весило около 500 граммов, этот же улов весил 1,31 килограмма. На следующий день он связался с Книгой рекордов Гиннеса, и его представители подтвердили коллекционерам, что это был самый большой трюфель из когда-либо найденных.

«Я мог бы продать его за миллион евро, но сразу понял, что не хочу этого делать. Быть богатым – это здорово, но я чувствовал, что трюфели могут иметь большее влияние, если я поделюсь ими с другими. Трюфель был найден в Истрии, и там его и стоило бы съесть», – рассказал Зиганте.

Семья поддержала его решение, и Зиганте организовал вечеринку для двухсот человек из Истрии. «У каждого белого трюфеля прекрасный вкус, но этот был даже лучше, чем остальные», – сказал Зиганте. – Я был как герой в нашем сообществе. Моя находка закрепила белые трюфели Истрии на гастрономической карте страны».

Три года спустя Зиганте открыл ресторан в деревне Ливаде, вход в который украшает бронзовая фигурка легендарного трюфеля. Зиганте сейчас семьдесят один год, и он редко ест трюфели. Но до сих пор ходит их искать. «Мой трюфель больше не самый большой в мире, мой рекорд был побит в 2014 году. Но трюфель весом 1,786 килограмма был продан по самой высокой цене, поэтому я думаю, что мой – по-прежнему самый известный», – заключил Зиганте.

Истрия, Елена Васильева

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