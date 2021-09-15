Фон дел Ляйен о положении дел в ЕС: надо укреплять защиту от заразных болезней и становиться технологическим лидером

Очередное послание председателя Еврокомиссии «О положении Союза» стало поводом поразмышлять о проблемах и успехах минувшего года и заглянуть в будущее. Обращаясь к евродепутатам в Страсбурге, Урсула фон дер Ляйен отметила вначале достижения «Команды Европа» в гонке за вакцинами. Она сообщила, что от коронавируса привито 70% взрослого населения, внутри ЕС поставлено 700 млн доз, и ещё 700 млн – из него остальному миру, сообщает «Евроньюс».

«Мы шли за наукой, мы справлялись с поставленными задачами в Европе, а также остальном мире, мы делали это правильно, потому что мы делали это по-европейски. Я думаю, что это сработало», – отметила г-жа фон дер Ляйен.

Говоря о задачах на предстоящий период, глава Еврокомиссии предложила:

1. Укрепить защиту ЕС от заразных болезней с помощью союзной организации «Право на здоровье и развитие».

2. Превратить Европу в технологического лидера, приняв новый Закон о миросхемах: «Сейчас мы зависим от современных чипов, производимых Азией. Давайте приложим все усилия, чтобы улучшить такую ситуацию».

Одной из самых сложных задач минувшего года было заключение «Зелёной сделки». Евросоюз стремится резко сократить выбросы в атмосферу газов, вызывающих парниковый эффект. Фон дер Ляйен признала, что это требует политической воли, социальной помощи и денег: «Мы позаботимся о том, чтобы более высокие климатические амбиции сочетались с оказанием всё большей поддержки обществу, тогда это будет справедливый зелёный переход. Вот почему мы предложили новый социально-климатический фонд для борьбы с энергетической бедностью, от которой уже страдают 34 млн европейцев».

Чтобы любое из этих обещаний стало реальностью, глава Еврокомиссии должна склонить на свою сторону законодателей, а также глав государств и правительств ЕС. Как отмечает «Евроньюс», помимо громких речей в Страсбурге и горячих обсуждений за закрытыми дверями в Брюсселе и других столицах, в руководящих кругах будет проводиться сложная работа по поиску компромиссов в отношении будущего Европы.

Брюссель, Елена Васильева

Брюссель. Другие новости 15.09.21

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