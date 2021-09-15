Нидерланды в конце месяца отменят социальное дистанцирование

Нидерланды в конце месяца отменят обязательное социальное дистанцирование. Почти 80% граждан страны старше 12 лет полностью вакцинированы. Но, в то же время, правительство сделает обязательным предъявление «зелёных паспортов» для посещения баров, ресторанов, театров, массовых мероприятий, сообщает «Евроньюс».

«Я счастлив объявить, что с 25 сентября мы можем отказаться от обязательного полутораметрового дистанцирования. Конечно, было бы разумно по-прежнему соблюдать такое ограничение, полтора метра остаются безопасным расстоянием, но обязательной эта мера больше не будет», – отметил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Власти Великобритании тоже обещают осенью и зимой дальнейшую отмену ограничений.

«Число ежедневных заражений растёт на тысячи случаев. Но во многих других важнейших аспектах британцы – и в целом, и каждый по отдельности – несравнимо лучше готовы к борьбе с пандемией. Более 80% совершеннолетних уже получили по две прививки, антитела к ковиду выработаны более чем у 90% нашего взрослого населения. Вакцины работают», – отметил премьре Британии Борис Джонсон.

Накануне в Лондоне одобрили план вакцинации подростков – в возрасте от 12 до 15 лет. Сообщается, что процесс начнётся уже на следующей неделе. Юных британцев планируют прививать «Файзером» и только одной дозой. Медики полагают, что в случае новой зимней волны вакцинация учеников позволит не закрывать школы и не прерывать обучение.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 15.09.21

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