Швед получил три года тюрьмы за шпионаж в пользу России

В Швеции суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в шпионаже в пользу России. Подсудимый, ранее работавший консультантом в компаниях Volvo Cars и Scania, получил три года тюремного заключения. Суд в Гетеборге признал его виновным в продаже конфиденциальной информации о производителе тяжелых грузовиков Scania российской стороне, сообщает Le Figaro со ссылкой на государственный шведский телеканал SVT.

47-летний мужчина, имя которого не разглашается, был арестован в феврале 2019 года, когда обедал в ресторане в центре Стокгольма вместе с российским дипломатом. Последний, которого подозревали в том, что он был агентом разведки, также был задержан, но освобожден после подтверждения своей дипломатической неприкосновенности. Шведа задержали с поличным – подозреваемый получил 27 800 крон (2700 евро) за передачу информации в Москву, сообщил в феврале прокурор Матс Юнгквист.

Согласно материалам суда, швед скопировал «секретную информацию», принадлежащую компании Scania, которую затем перенес на USB-ключи, чтобы передать их сотруднику посольства России. По мнению суда, он «полностью осознавал, что предоставленная им информация пойдет на пользу России».

Мужчина отказался признать свою вину.

Добавим, что подсудимый также был обвинен в передаче российской стороне информации, касающейся автопроизводителя Volvo Cars, однако позже подозрения в отношении него по этому эпизоду были сняты.

Отмечается, что это первый за 18 лет судебный процесс в Северной Европе по делу о шпионаже.

В своем последнем ежегодном отчете, опубликованном в 2020 году, шведское разведывательное управление считает, что Россия, наряду с Китаем, представляет наибольшую угрозу для Швеции.

Стокгольм, Наталья Петрова

Стокгольм. Другие новости 15.09.21

Нидерланды в конце месяца отменят социальное дистанцирование. / Сан-Марино на референдуме решит вопрос абортов. / Фон дел Ляйен о положении дел в ЕС: надо укреплять защиту от заразных болезней и становиться технологическим лидером. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»