3000 французских медиков и соцработников отстранены от работы – они не хотят прививаться

Власти Франции в борьбе за тотальную вакцинацию населения от коронавируса перешли к решительным действиям. Анонсированная мера по отстранению от работы медицинских работников, не привитых от ковида, начала действовать со среды. «От работы отстранено около 3000 медицинских работников», – сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран. Речь идет акже и о сотрудниках медико-социальных учреждений (домов престарелых). Для того, чтобы получить допуск на работу, все отстраненные должны поставить себе хотя бы один компонент антиковидной вакцины.

Оливье Веран также сообщил, что несколько несогласных с принудительной вакцинацией медиков уволились. Таких случаев по стране зафиксировано несколько десятков.

Напомним, что на выходных во Франции прошла акция протеста несогласных медиков, они заявили о том, что принуждение – не лучшая мера власти и на фоне кризиса с кадрами в медицинской отрасли отстранение не привитых сотрудников может еще более усугубить дела во французских больницах.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 16.09.21

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