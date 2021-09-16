Макрон сообщил о ликвидации крупного террориста

Франция сообщила об уничтожении лидера группировки «Исламское государство в Большой Сахаре», которая является ответвлением «Исламского государства» (организация запрещена в РФ).

Как сообщает «Евроньюс», о том, что французским военным удалось нейтрализовать крупного террориста, в «Твиттере» лично написал президент Макрон. Он назвал операцию по уничтожению Аднана Абу Валида аль-Сахрауи «крупным успехом в борьбе с террористическими группировками в Сахеле».

Министерство обороны Франции уточнило, что ликвидация боевика проведена в рамках антитеррористической операции «Бархан», Париж проводит ее в Африке с 2014 года.

А в прошлом году французские военные определили «Исламское государство в Большой Сахаре» как приоритетную мишень, летом им удалось ликвидировать нескольких высокопоставленных деятелей этой группировки.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 16.09.21

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