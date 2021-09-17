Лондонцы калечатся в метро из-за боязни ковида

Из страха подхватить Covid-19 многие лондонцы больше не хотят держаться за поручни эскалаторов станций метро. Результат: рост числа потенциально смертельных падений, сообщает в пятницу британская пресса. С апреля по июнь 12 человек погибли или получили тяжелые травмы в метро, ​​23 – в автобусах. Это больше, чем в других кварталах 2020-2021 года, подчеркивает ежедневная газета The Telegraph.

По мнению генерального директора лондонского метрополитена Энди Лорда, опасение притронуться к потенциально грязным перилам ничто по сравнению с риском упасть. По его словам, наибольшему риску подвержены пожилые люди, которые часто падают, когда пытаются поставить багаж на эскалатор не держась при этом за поручни.

Еще одним негативным фактором является пьянство, отметил Энди Лорд – после снятия коронавирусных ограничений людей в алкогольном опьянении в метро стало много больше.

Как сообщает Telegraph , опубликованный на этой неделе отчет лондонского метро о безопасности пассажиров показывает, что количество травмированных на миллион пользователей в настоящее время превышает целевой показатель, установленный властями. В документе отмечается, что количество травм на лестницах и эскалаторах остается относительно высоким.

Чтоб успокоить лондонцев и заставить их держаться за поручни, в дополнение к уже действующему режиму интенсивной очистки дирекция метрополитена намеревается увеличить число устройств ультрафиолетового излучения на поручнях эскалаторов – это поможет уничтожать следы вируса.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 17.09.21

Польские и прибалтийские евродепутаты призвали к расследованию против Газпрома из-за роста цен на газ. / Вооруженные формирования Косово получили право на пребывание в Северной Македонии. / В Нидерландах два человека погибли во время вооруженного нападения. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»