Во Франции десятые выходные подряд проходят акции протеста против санитарных ограничений

В Париже десятые выходные подряд проходят акции протеста. Недовольные политикой государства в отношении санитарной безопасности выходят на улицы с лозунгами типа «Добро пожаловать в Контролистан» и «Освободим Францию». По данным правоохранительных органов, в субботу на улицы Парижа вышли около 17 тысяч человек, сообщает «Евроньюс».

На сегодня во Франции полностью привиты от коронавируса около 82% жителей. Это почти 50 миллионов человек.

Напомним так же, что на этой неделе 3000 медиков и социальных работников во Франции были отстранены от работы в связи с отказом привиться от коронавируса. Из социальных благ им остались только страховки, зарплаты такие люди лишены.болтницы Франции работают в штатном режиме, но профсоюзы медработников предупреждают, что дефицит работников рано или поздно скажется на здравоохранении страны негативно.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 17.09.21

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