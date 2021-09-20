Великобритания из-за дефицита СО2 может остаться без продуктов питания и пива

Великобритании грозит острая нехватка углекислого газа. Это может обернуться дефицитом пива, газированных напитков и мясных продуктов. Кризис спровоцирован ростом мировых цен на энергоносители. Это привело к закрытию двух крупных заводов по производству удобрений, побочным продуктов которого является образование CO2. Газ, напомним, используется для оглушения животных перед забоем и применяется в упаковке свежих продуктов.

Глава американской компании, которая обеспечивает 60% поставок углекислого газа в Великобританию, уже провел с представителями правительства антикризисные переговоры. Как сообщает ВВС, на прошлой неделе CF Industries, крупнейший производитель CO2 в Великобритании, остановила производство на своих заводах по производству удобрений в Тиссайде и Чешире «из-за высоких цен на природный газ». По данным отраслевой группы Oil & Gas UK, оптовые цены на газ с января подскочили на 250%. CF Industries заявила, что не знает, когда возобновится производство.

Ранджит Сингх Бопаран, владелец британского птицеводческого гиганта 2 Sisters Food Group рассказал ВВС, что решение CT Industries о прекращении поставок газа стало большим ударом для пищевой промышленности, все и так работают на пределе возможностей.

Адам Коуч, глава компании по производству свинины Cranswick, отметил, что отрасль «уже достигла переломного момента перед тяжелым рождественским периодом».

«Мы неустанно работали на протяжении всей пандемии, чтобы сохранять продукты на полках, но существует реальный риск нехватки продуктов по всей стране, если правительство не примет немедленных мер для решения этих проблем», – добавил он.

Супермаркет Ocado заявил, что у него «ограниченный запас» некоторых замороженных товаров из-за нехватки газа, в то время как другой неназванный крупный супермаркет сообщил BBC, что ситуация «быстро обостряется».

«Крупные поставщики мяса говорят, что у них есть запасы на два-три дня, и теперь им приходится расставлять приоритеты в том, как они используют то, что у них есть», – отмнчают представители британского ритэйла.

«Непрерывность поставок»

Британский совет производителей птицы заявил, что цепочки поставок «неизбежно замедлятся», если поставки CO2 станут более жесткими и более непредсказуемыми в следующие пять-семь дней.

Йен Райт, исполнительный директор Федерации продуктов питания и напитков, подчеркнул, что еда в Великобритании не закончится, но отметил, что есть серьезные опасения по поводу сроков поставок в супермаркеты и другие точки общественного питания.

Райт предположил, что правительству необходимо будет применить «новаторский» подход к решению проблемы нехватки CO2 – к примеру, субсидировать компании, производящие газ, в течение следующих четырех или пяти недель. Если ничего не сделать сейчас, то косвенные последствия дефицита углекислого газа могут ощущаться в Великобритании вплоть до конца года и, особенно, в период рождественских распродаж, когда покупательский спрос достигает своего пика.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 20.09.21

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