Французским журналистам-фрилансерам в течение двух лет выплатят почти 30 миллионов евро помощи

Министр культуры Франции Розелин Бачело объявила в понедельник, 20 сентября, о помощи журналистам-фрилансерам в размере 29,5 миллионов евро в течение двух лет для тех, чьи доходы снизились в связи с кризисом, вызванным Covid-19, – сообщает Le Figaro.

В сообщении Министерства культуры говорится, что Фонд финансовой помощи журналистам был создан совместно с журналистскими организациями, с которыми проводились консультации. Согласно изданному Указу, помощь в 2021 году будет выплачена в 2022 году.

«Платформа для подачи заявок, позволяющая внештатным журналистам, имеющим право на выплаты, будет запущена 30 сентября 2021 года, – уточнили в министерстве культуры Франции.

В Указе предусмотрены условия, при которых будет выплачиваться помощь. Например, «заинтересованные в выплате помощи СМИ должны были получать в 2019 году годовой валовой доход внештатных сотрудников, превышающий или равный 3000 евро, а также иметь сокращение годового дохода внештатных сотрудников между 2019 годом и годом, за который выплачивается помощь», – говорится в тексте пресс-релиза французского минкульта.

Париж, Иван Бабурин

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