Правительство Чехии одобрило замораживание зарплат политиков

Кабинет премьер-министра Чешской республики Андрея Бабиша в понедельник, 20 сентября, одобрил замораживание зарплат политиков, сообщает чешское издание Novinky.cz.

Андрей Бабиш заявил: «Я считаю ненормальным повышение зарплат депутатов и сенаторов. Базовая месячная зарплата депутата и сенатора останется в следующем году на уровне 90 800 крон (306 754 руб.), как это есть сейчас. Замораживание не коснется судей и прокуроров».

Вице-премьер Чехии, глава минпромторга Карел Гавличек заявил также: «Правительство согласилось заморозить зарплаты политикам. Сейчас мы работаем над тем, чтобы внести этот вопрос в качестве чрезвычайного на рассмотрение Палаты депутатов 5 октября».

В свою очередь, министр внутренних дел Ян Хамачек написал в своем аккаунте в Twitter: «Сегодня на совещании с профсоюзами по заработной плате в государственном секторе мы предложили повысить тариф для всех на 3 000 чешских крон (10 135,05 руб. ). Договоренность с Андреем Бабишем пока не достигнута, но мы продолжим переговоры».

Кабинет министров Чешской республики собирался в понедельник, 20 сентября, в связи с проблемой большой разницы между высокими зарплатами в государственной сфере и минимальной заработной платой в частном секторе. Министр труда и социальных дел Яна Малачова предложила увеличить зарплату на три тысячи крон (10135,05 руб.) Однако, в правящей коалиции пока нет единого мнения.

Повышение минимального тарифа поддерживают профсоюзы Чехии, но работодатели – против. Они указывают на то, что малые и средние предприятия еще не оправились от последствий эпидемии коронавируса.

Прага, Иван Бабурин

Прага. Другие новости 20.09.21

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