МИД Польши назвал выборы в Крыму и в Донбассе незаконными

Министерство иностранных дел Польши назвало «незаконными» выборы в Государственную думу в Крыму и осудило организацию электронного голосования в Донбассе.

«МИД считает незаконным проведение «выборов» на Крымском полуострове, незаконно оккупированной Российской Федерацией. Министерство также осуждает массовую выдачу российских паспортов гражданам Украины и организации электронного голосования на Донбассе. Республика Польша подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины », – говорится в заявлении ведомства.

Ранее о непризнании российских выборов на территории Крымского полуострова заявили в МИД Турции, Румынии и Франции.

Как ранее писал «Новый День», Москва уже предупредила Турцию, что не оставит без внимания ее заявления по выборам в Крыму.

Варшава, Елена Васильева

Варшава. Другие новости 21.09.21

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