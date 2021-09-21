Немец убил кассира за требование надеть на лицо маску

В Германии в СМИ и социальных сетях горячо обсуждается трагический случай на заправке, произошедший в минувшую субботу. 49-телни немец застрелил 20-летнего студента-кассира, который отказался продавать ему пиво, потому что покупатель не хотел надевать маску.

Подозреваемый, 49-летний мужчина из Идар-Оберштейна (запад), был заключен под стражу, говорится в заявлении местной полиции Рейнланд-Пфальц.

Как следует из материалов предварительного расследования, 49-летний мужчина, которому не продали упаковку пива, оставил свою несостоявшуюся покупку на прилавке и ушел. А затем вернулся на заправку через полтора часа, на этот раз в маске, но снял ее, проходя мимо прилавка, чтобы, очевидно, позлить кассира. После того как ему снова приказали правильно надеть маску, клиент вынул из кармана пистолет и выстрелил в студента, который, по словам полиции, скончался на месте от полученного ранения.

Подозреваемый сам явился с повинной в местное отделение полиции – но на следующий день. Мужчина сообщил полиции, что чувствовал себя загнанным в угол мерами, связанными с пандемией Covid-19, которые он воспринимал как «нарастающее с каждым днем нарушение его прав», и что он не видел другого выхода из ситуации, – заявил в понедельник прокурор Кай Фурманн.

Следователи обыскали квартиру преступника, там найдено орудие убийства, а также другое огнестрельное оружие и боеприпасы.

Полиция не сообщила, считал ли этот человек себя частью движения «Querdenker» (Свободные мыслители), которое стало основным критиком противопандемийных мер, введенных в Германии. В апреле внутренние спецслужбы Германии объявили, что они устанавливают наблюдение за членами «Кверденкера», подозревая их в связях с правыми экстремистами.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 21.09.21

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